В Еврокомиссии обдумывают альтернативные логистические пути для экспорта украинской агропродукции - Шмыгаль

Цитата

“Поблагодарил Европейскую комиссию за всестороннюю поддержку в разговоре с Исполнительным вице-президентом Валдисом Домбровскисом. Обсудили вопросы экспорта украинской аграрной продукции. Тесно координируем этот вопрос с Еврокомиссией в рамках совместной координационной платформы. Позиция Украины — односторонние ограничения со стороны стран ЕС неприемлемы в условиях полномасштабной войны и попыток россии заблокировать черноморский зерновой коридор. В то же время нарабатываем решения, направленные, в частности, на развитие альтернативных логистических путей”, — написал Премьер-министр в своем телеграм-канале.

Детали

В разговоре с Валдисом Домбровскисом наш премьер-министр уделил отдельное внимание финансовому блоку. Он поблагодарил за макрофинансовую поддержку и инициативу ЕС Ukraine Facility в 50 млрд евро, рассчитанную на 4 года.

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Денис Шмыгаль отметил, что Украина уже работает над запуском этой программы.

Напомним

Накануне УНН писал, о встрече премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом. Они обсудили инициативу “Ukraine Facility”.