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В ЄС хочуть відправити в Україну військову техніку, вилучену в Лівії - Politico

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Члени Європейського парламенту будуть тиснути на країни ЄС, щоб вони відправили вилучену в Лівії зброю та військову техніку до України, передає УНН із посиланням на Politico.

В ЄС хочуть відправити в Україну військову техніку, вилучену в Лівії - Politico

Деталі

Як повідомляє видання, євродепутати хочуть знайти практичне застосування для 146 одиниць бронетехніки, конфіскованих минулого року під час двох операцій військово-морської місії ЄС IRINI в рамках зусиль із забезпечення дотримання ембарго ООН на постачання зброї Лівії.

Повідомляється, що очільник ініціативи ліберальний законодавець Барт Гротуйс, попросив членів Європарламенту підписати відповідний лист до кінця робочого дня, 26 жовтня.

Цитата

"Ми закликаємо вас передати Україні захоплені транспортні засоби операції IRINI та аналогічне військове обладнання чи боєприпаси з цієї, чи інших операцій ЄС", – йдеться у листі.

Видання зазначає, що підписантами листа є, є голова підкомітету парламенту з питань оборони Наталі Луазо від Франції та депутат Європарламенту від Бельгії Гі Верхофстадт.

Оскільки США планують відправити в Україну боєприпаси, вилучені з Ірану, нідерландський законодавець бачить можливість для Європи зробити те саме.

"Оскільки це роблять США, то чому ми не можемо? Це все залежить від політичної волі", — сказав він.

Зазначається, що в п’ятницю 27 жовтня лист буде надіслано державам-членам з Комітету з питань політики та безпеки Європейської ради, який керує політикою безпеки, і Комітету Європейського фонду миру, який керує позабюджетним фінансуванням ЄС, що виділяється Україні.

Нагадаємо

Данія та Чехія в найближчі місяці спільно доставлять в Україну різноманітну військову техніку для потреб ЗСУ. Відправлять Україні БМП, бойові танки, важке озброєння та іншу техніку. 

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