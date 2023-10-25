В ЕС хотят отправить в Украину военную технику, изъятую в Ливии - Politico
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Члены Европейского парламента будут давить на страны ЕС, чтобы они отправили изъятое в Ливии оружие и военную технику в Украину, передает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Как сообщает издание, евродепутаты хотят найти практическое применение для 146 единиц бронетехники, конфискованных в прошлом году во время двух операций военно-морской миссии ЕС IRINI в рамках усилий по обеспечению соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия Ливии.
Сообщается, что глава инициативы либеральный законодатель Барт Гротуйс, попросил членов Европарламента подписать соответствующее письмо до конца рабочего дня, 26 октября.
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"Мы призываем вас передать Украине захваченные транспортные средства операции IRINI и аналогичное военное оборудование или боеприпасы из этой или других операций ЕС", – говорится в письме.
Издание отмечает, что подписантами письма являются, является председатель подкомитета парламента по вопросам обороны Натали Луазо от Франции и депутат Европарламента от Бельгии Ги Верхофстадт.
Поскольку США планируют отправить в Украину боеприпасы, изъятые из Ирана, нидерландский законодатель видит возможность для Европы сделать то же самое.
"Поскольку это делают США, то почему мы не можем? Это все зависит от политической воли", — сказал он.
Отмечается, что в пятницу 27 октября письмо будет направлено государствам-членам из Комитета по вопросам политики и безопасности Европейского совета, который руководит политикой безопасности, и Комитета Европейского фонда мира, который руководит внебюджетным финансированием ЕС, выделяемым Украине.
Напомним
Дания и Чехия в ближайшие месяцы совместно доставят в Украину разнообразную военную технику для нужд ВСУ. Отправят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику.