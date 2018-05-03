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В Єревані полковник поліції намагався пограбувати банк: є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. В Єревані стався озброєний напад на банк HSBC. Його вчинив полковник поліції, начальник центру реєстрації порушень, зареєстрованих за допомогою технічних засобів Дорожньої поліції Даніел Данієлян. Про це повідомляє УНН з посиланням на news.am.

В Єревані полковник поліції намагався пограбувати банк: є жертви

В результаті розбійного нападу на філію банку HSBC (вулиця Комитаса, Єреван - ред.) був убитий співробітник банку.

Озброєний ножем, гранатою і рушницею, злочинець зайшов в банк, поранив двох співробітників - один з них помер.

Схопивши гроші, зловмисник кинувся тікати, але його швидко затримали.

Він був узятий в оточення опергрупою, яка негайно прибула на місце події. Він чинив опір, поранив одного зі співробітників, однак завдяки професійним та злагодженим діям правоохоронців був знешкоджений і доставлений у відділення поліції.

Як повідомляв УНН, вчора в Вірменії в результаті акцій протесту було повністю заблоковано залізничне сполучення.

Демонстранти також блокували центральні вулиці Єревана, мости і міжнародні автомобільні траси. Була перекрита дорога Єреван-Севан і ділянку траси Вірменія-Грузія. Крім того, перекрито доступ в єреванський міжнародний аеропорт Звартноц.

Однак станом на 17:00 за місцевим часом транспорт був розблокований.

Нагадаємо, масові мітинги і ходи тривають в Вірменії з 16 квітня. Через акції протесту 23 квітня подав у відставку колишній президент країни Серж Саргсян, обраний на пост прем'єр-міністра.

Лідер акцій протестів опозиції Нікол Пашинян планував зайняти посаду прем'єр-міністра. Проте 1 травня він не отримав необхідної кількості голосів на засіданні парламенту Вірменії. Пашинян закликав до загального страйку і акціям громадянської непокори.

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