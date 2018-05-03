В Ереване полковник полиции пытался ограбить банк: есть жертвы

В результате разбойного нападения на филиал банка HSBC (улица Комитаса, Ереван - ред.) был убит сотрудник банка.

Вооруженный ножом, гранатой и ружьем, преступник зашел в банк, ранил двух сотрудников — один из них скончался.



Схватив деньги, злоумышленник пустился наутек, но далеко не убежал.



Он был взят в окружение опергруппой, немедленно прибывшей на место происшествия. Он оказал сопротивление, ранил одного из сотрудников, однако благодаря профессиональным и слаженным действиям правоохранителей был обезврежен и доставлен в отделение полиции.

Как сообщал УНН, вчера в Армении в результате акций протеста было полностью заблокировано железнодорожное сообщение.



Демонстранты также блокировали центральные улицы Еревана, мосты и международные автомобильные трассы. Была перекрыта дорога Ереван-Севан и участок трассы Армения-Грузия. Кроме того, перекрыт доступ в ереванский международный аэропорт Звартноц.



Однако по состоянию на 17:00 по местному времени транспорт был разблокирован.

Напомним, массовые митинги и шествия продолжаются в Армении с 16 апреля. Из-за акций протеста 23 апреля подал в отставку бывший президент страны Серж Саргсян, избранный на пост премьер-министра.



Лидер акций протестов оппозиции Никол Пашинян планировал занять должность премьер-министра. Однако 1 мая он не получил необходимого числа голосов на заседании парламента Армении. Пашинян призвал к всеобщей забастовке и акциям гражданского неповиновения.