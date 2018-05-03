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В Ереване полковник полиции пытался ограбить банк: есть жертвы

Киев • УНН

 • 10446 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В Ереване произошло вооруженное нападение на банк HSBC. Его совершил полковник полиции, начальник центра регистрации нарушений, зарегистрированных при помощи технических средств Дорожной полиции Даниэл Даниелян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на news.am.

В Ереване полковник полиции пытался ограбить банк: есть жертвы

В результате разбойного нападения на филиал банка HSBC (улица Комитаса, Ереван - ред.) был убит сотрудник банка.

Вооруженный ножом, гранатой и ружьем, преступник зашел в банк, ранил двух сотрудников — один из них скончался.

Схватив деньги, злоумышленник пустился наутек, но далеко не убежал.

Он был взят в окружение опергруппой, немедленно прибывшей на место происшествия. Он оказал сопротивление, ранил одного из сотрудников, однако благодаря профессиональным и слаженным действиям правоохранителей был обезврежен и доставлен в отделение полиции.

Как сообщал УНН, вчера в Армении в результате акций протеста было полностью заблокировано железнодорожное сообщение.

Демонстранты также блокировали центральные улицы Еревана, мосты и международные автомобильные трассы. Была перекрыта дорога Ереван-Севан и участок трассы Армения-Грузия. Кроме того, перекрыт доступ в ереванский международный аэропорт Звартноц.

Однако по состоянию на 17:00 по местному времени транспорт был разблокирован.

Напомним, массовые митинги и шествия продолжаются в Армении с 16 апреля. Из-за акций протеста 23 апреля подал в отставку бывший президент страны Серж Саргсян, избранный на пост премьер-министра.

Лидер акций протестов оппозиции Никол Пашинян планировал занять должность премьер-министра. Однако 1 мая он не получил необходимого числа голосов на заседании парламента Армении. Пашинян призвал к всеобщей забастовке и акциям гражданского неповиновения.

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