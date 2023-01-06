В єпархіях упц мп знайшли агітаційні листівки об’єднання Медведчука та колишні склади окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. СБУ виявила в єпархіях упц мп агітаційні листівки об’єднання Медведчука, російські «триколори» та колишні склади окупантів. Секретарю Кіровоградської єпархії повідомлено про підозру у порушенні рівноправності громадян. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
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«Служба безпеки завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах упц мп у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській і Рівненській областях», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на території церков виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, агітаційні листівки заборонених в Україні політичних партій і російську символіку.
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«У результаті слідчо-оперативних дій секретарю Кіровоградської єпархії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань). Крім того, на території церкви Святого праведного Іоанна Кронштадського на Херсонщині виявлено колишні склади з майном окупаційних угруповань рф», - інформує СБУ.
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Також встановлено, що загарбники облаштували їх за сприяння настоятеля церкви протоієрея Анатолія Корнєва. Він налагодив контакт з керівництвом окупаційної адміністрації і був на прямому зв’язку з представниками фсб.
«Під час звільнення Херсона клірик утік разом зі своїми російськими «кураторами» на лівий берег Дніпра», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, у результаті обшуків у приміщеннях Свято-Троїцького Межирицького монастиря на Рівненщині виявлено пропагандистські матеріали громадського об’єднання, яке очолює підозрюваний у державній зраді Віктор Медведчук.
А в Дніпропетровській області співробітники СБУ запобігли спробі вивезення прокремлівської літератури з місцевої єпархії. При виїзді з території церкви правоохоронці зупинили автомобіль, з якого вилучили наклад брошур забороненої партії «ОПЗЖ» та інших антиукраїнських матеріалів.
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«Наразі всі виявлені докази направлено на експертизу. Після цього будуть вчинятися інші процесуальні дії, щоб притягнути винних до відповідальності», - йдеться в повідомленні.