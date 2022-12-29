СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Провоохоронні органи проводять контррозвідувальні заходи на семи об’єктах УПЦ МП у Хмельницькій області. Про це повідомляє у Управління СБ України у Хмельницькій області, інформує УНН.
Цитата
«СБУ проводить безпекові заходи на об’єктах УПЦ МП у Хмельницькій області. Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на семи об’єктах», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Зокрема йдеться про:
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- Єпархіальне управління Шепетівської єпархії УПЦ та Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Шепетівка);
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- Різдво-Богородичний чоловічий монастир (с. Городище Шепетівського р-ну);
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- Жіночий монастир святої праведної Анни (м. Славута);
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- Храм Свято-Різдво-Богородичної парафії (м. Славута);
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- Храм Святих мученець Віри, Надії, Любові і Софії (м. Шепетівка);
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- Собор ікони Божої Матері «Неопалима Купина» (м. Нетішин);
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- Свято-Воскресенський храм (смт. Віньківці).
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Заходи проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.
"За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці оглядають вказані території та приміщення з метою виявлення заборонених до обігу предметів, а також здійснюють перевірку осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України", - додали в СБУ.
Доповнення
Управління СБ України в Сумській області повідомило, що СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП, зокрема у монатирі, на Сумщині.