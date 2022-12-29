СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области

ukru
14:57 • 356 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 29439 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 56857 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 76164 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 65067 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 108325 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 134527 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122662 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135997 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117439 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 126940 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 102911 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 123479 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 120874 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 102854 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 218879 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 249493 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 188551 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 194295 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 229834 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 32595 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 102854 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 114728 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 122633 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 137978 просмотра
Актуальное
СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области

СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 345479 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правоохранительные органы проводят контрразведывательные мероприятия на семи объектах УПЦ МП в Хмельницкой области. Об этом сообщает Управление СБ Украины в Хмельницкой области, информирует УНН.

Цитата

«СБУ проводит меры безопасности на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (безопасные) мероприятия на семи объектах», - говорится в сообщении.

Детали

В частности речь идет о:

  • Епархиальное управление Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Шепетовка);
  • Рождество-Богородичный мужской монастырь (с. Городище Шепетовского р-на);
  • Женский монастырь святой праведной Анны (г. Славута);
  • Храм Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута);
  • Храм Святых мученец Веры, Надежды, Любви и Софии (г. Шепетовка);
  • Собор иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (г. Нетешин);
  • Свято-Воскресенский храм (пгт. Виньковцы).

Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.

"При непосредственном участии представителей церкви правоохранители осматривают указанные территории и помещения с целью выявления запрещенных к обращению предметов, а также осуществляют проверку лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины", - добавили в СБУ.

Дополнение

Управление СБ Украины в Сумской области сообщило, что СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП, в частности в монастыре, в Сумской области. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы