СБУ проводит обыски на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правоохранительные органы проводят контрразведывательные мероприятия на семи объектах УПЦ МП в Хмельницкой области. Об этом сообщает Управление СБ Украины в Хмельницкой области, информирует УНН.
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«СБУ проводит меры безопасности на объектах УПЦ МП в Хмельницкой области. Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (безопасные) мероприятия на семи объектах», - говорится в сообщении.
Детали
В частности речь идет о:
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- Епархиальное управление Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Шепетовка);
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- Рождество-Богородичный мужской монастырь (с. Городище Шепетовского р-на);
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- Женский монастырь святой праведной Анны (г. Славута);
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- Храм Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута);
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- Храм Святых мученец Веры, Надежды, Любви и Софии (г. Шепетовка);
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- Собор иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (г. Нетешин);
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- Свято-Воскресенский храм (пгт. Виньковцы).
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Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.
"При непосредственном участии представителей церкви правоохранители осматривают указанные территории и помещения с целью выявления запрещенных к обращению предметов, а также осуществляют проверку лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины", - добавили в СБУ.
Дополнение
Управление СБ Украины в Сумской области сообщило, что СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП, в частности в монастыре, в Сумской области.