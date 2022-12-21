СБУ прийшла з перевіркою до УПЦ МП на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Управління СБ України в Сумській області повідомило, що СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП), зокрема у монатирі, на Сумщині, пише УНН.
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"Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) на Сумщині. Зокрема йдеться про Софронієво-Молченський чоловічий монастир Різдва Богородиці (УПЦ МП)", - повідомили в СБУ.
Деталі
Заходи, як вказано, проводяться спільно з іншими правоохоронними структурами у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.
"Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку «русского мира» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу", - зауважили у СБУ.
І наголосили, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. "Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ діє виключно в межах Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду", - підкреслили у СБУ.
Доповнення
СБУ з кінця листопада проводить обшуки у єпархіях УПЦ МП по Україні. Однією з перших перевірка пройшла у Києво-Печерській Лаврі.