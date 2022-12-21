СБУ пришла с проверкой в УПЦ МП в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Управление СБ Украины в Сумской области сообщило, что СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП), в частности в монастыре, в Сумской области, пишет УНН.
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"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (по безопасности) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Сумской области. В частности, речь идет о Софрониево-Молченском мужском монастыре Рождества Богородицы (УПЦ МП)", - сообщили в СБУ.
Детали
Мероприятия, как указано, проводятся совместно с другими правоохранительными структурами в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве.
"Учитывая вооруженную агрессию рф, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин в качестве ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов. При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению", - отметили в СБУ.
И подчеркнули, что все действия происходят в пределах действующего законодательства. "В очередной раз подчеркиваем: в своей деятельности СБУ действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения", - подчеркнули в СБУ.
Дополнение
СБУ с конца ноября проводит обыски в епархиях УПЦ МП по Украине. Одной из первых проверка прошла в Киево-Печерской Лавре.