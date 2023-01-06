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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В епархиях упц мп обнаружили агитационные листовки объединения Медведчука и бывшие склады оккупантов

Киев • УНН

 • 557576 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. СБУ обнаружила в епархиях упц мп агитационные открытки объединения Медведчука, российские «триколоры» и бывшие склады оккупантов. Секретарь Кировоградской епархии уведомлен о подозрении в нарушении равноправия граждан. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

В епархиях упц мп обнаружили агитационные листовки объединения Медведчука и бывшие склады оккупантов

Цитата

«Служба безопасности завершила контрразведывательные (безопасные) меры на объектах упц мп в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях», - говорится в сообщении.

Сообщается, что на территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и российская символика.

Детали

«В результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений). Кроме того, на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области обнаружены бывшие склады с имуществом оккупационных группировок рф», - информирует СБУ.

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Также установлено, что захватчики обустроили их при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Он наладил контакт с руководством оккупационной администрации и был на прямой связи с представителями ФСБ.

«Во время освобождения Херсона клирик сбежал вместе со своими российскими «кураторами» на левый берег Днепра», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате обысков в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря на Ровенщине обнаружены пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавляет подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук.

А в Днепропетровской области сотрудники СБУ предотвратили попытку вывоза прокремлевской литературы из местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии «ОПЗЖ» и других антиукраинских материалов.

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«В настоящее время все обнаруженные доказательства направлены на экспертизу. После этого будут совершаться другие процессуальные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности», – говорится в сообщении.

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