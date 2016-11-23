В Ємені режим припинення вогню порушили понад 260 разів

Режим припинення вогню в Ємені порушили понад 260 разів, зокрема 205 разів всередині країни і 55 – на кордоні Саудівської Аравії та Ємену.

Нагадаємо, що 48-годинний режим припинення вогню, покликаний надати гуманітарну допомогу, в Ємені набув чинності 19 листопада.

Як повідомляв раніше УНН, Держсекретар Джон Керрі схвалив гуманітарну паузу в Ємені і закликав сторони конфлікту до гнучкості.