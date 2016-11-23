В Ємені режим припинення вогню порушили понад 260 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Повстанці шиїтського руху “Ансаруллах” і прихильники Алі Абдуллах Саліха порушили режим припинення вогню в Ємені понад 260 разів, повідомляє Anadolu з посиланням на посольство Саудівської Аравії в Анкарі, передає УНН.
Режим припинення вогню в Ємені порушили понад 260 разів, зокрема 205 разів всередині країни і 55 – на кордоні Саудівської Аравії та Ємену.
Нагадаємо, що 48-годинний режим припинення вогню, покликаний надати гуманітарну допомогу, в Ємені набув чинності 19 листопада.
Як повідомляв раніше УНН, Держсекретар Джон Керрі схвалив гуманітарну паузу в Ємені і закликав сторони конфлікту до гнучкості.