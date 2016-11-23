В Йемене режим прекращения огня нарушили более 260 раз

Режим прекращения огня в Йемене нарушили более 260 раз, в том числе 205 раз внутри страны и 55 - на границе Саудовской Аравии и Йемена.

Напомним, что 48-часовой режим прекращения огня, призванный оказать гуманитарную помощь, в Йемене вступил в силу 19 ноября.

Как сообщал ранее УНН, Госсекретарь Джон Керри одобрил гуманитарную паузу в Йемене и призвал стороны конфликта к гибкости.