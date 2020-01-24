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В Японії зафіксували другий випадок захворювання на смертельний коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. В Японії підтвердили два випадки зараження на смертельний коронавірус з китайського міста Ухань. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yomiuri.

В Японії зафіксували другий випадок захворювання на смертельний коронавірус

"40-річний чоловік з міста Ухань приїхав до Японії з пневмонією, спричиненою коронавірусом нового типу, що поширився в місті Ухань, провінції Хубей, в Китаї. Це другий підтверджений випадок захворювання в Японії", - повідомили у ЗМІ.

Вказано, що наразі в Китаї через коронавірус померло 26 людей, а 830 людей було заражено.

"За даними Міністерства охорони здоров'я, праці та добробуту, чоловік є китайцем. За 14 днів до приїзду в Японію у нього була гарячка, двічі він відвідував медичний заклад в Китаї, однак у нього не діагностували пневмонію і за ним вели спостереження. Він приїхав до Японії 19-го січня для огляду пам’яток і 20-го пішов до медичної установи в Токіо і заявив, що з Уханю. Однак у цей час йому не поставили діагноз "пневмонія", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він повторно звернувся до медичного закладу 22 січня, оскільки в нього була лихоманка та біль у горлі.

"На цей раз йому поставили діагноз "пневмонія", і в той же день госпіталізували до іншого медичного закладу в Токіо. Вранці 24-го тест Національного інституту інфекційних хвороб підтвердив позитивну реакцію на новий коронавірус. В даний час повідомляється, що його симптоми стабільні", - додали у ЗМІ.

Зазначається, що хворий ніколи не відвідував ринку риби в Ухані. Після приїзду до Японії він жив в окремій кімнаті від своєї родини та завжди носив маску під час подорожі.

Також вказано, що під час китайського Нового року багато туристів з Китаю відвідуватимуть Японію. Від сьогодні будуть перевірятись їхні медичні картки, а всіх пасажирів авіарейсів з Китаю будуть просити повідомляти про погане самопочуття.

"Підтверджено поширення вірусу в материковому Китаї 29 з 31 провінцій, муніципалітетів та автономних регіонів", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, перший випадок поширення коронавірусу в Японії зареєстрували 16 січня.

Також нагадаємо, кількість загиблих через коронавірус зросла до 26.

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