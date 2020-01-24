В Японии зафиксировали второй случай заболевания на смертельный коронавирус

"40-летний мужчина из города Ухань приехал в Японию с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, который распространился в городе Ухань, провинция Хубэй, в Китае. Это второй подтвержденный случай заболевания в Японии", - сообщили в СМИ.

Указано, что сейчас в Китае из-за коронавируса умерло 26 человек, а 830 человек были заражены.

"По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, мужчина является китайцем. За 14 дней до приезда в Японию у него была лихорадка, дважды он посещал медицинское учреждение в Китае, однако у него не диагностировали пневмонию и за ним вели наблюдение. Он приехал в Японию 19-го января для осмотра достопримечательностей и 20-го пошел в медицинское учреждение в Токио и заявил, что с Уханя. Однако тогда ему не поставили диагноз "пневмония", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он повторно обратился в медицинское учреждение 22 января, поскольку у него была лихорадка и боль в горле.

"На этот раз ему поставили диагноз "пневмония", и в тот же день госпитализировали в другое медицинское учреждение в Токио. Утром 24-го тест Национального института инфекционных болезней подтвердил положительную реакцию на новый коронавирус. В настоящее время сообщается, что его симптомы стабильные" , - добавили в СМИ.

Отмечается, что больной никогда не посещал рынка рыбы в Ухане. После приезда в Японию он жил в отдельной комнате от своей семьи и всегда носил маску во время путешествия.

Также указано, что во время китайского Нового года многие туристы из Китая будут посещать Японию. С сегодняшнего дня будут проверяться их медицинские карты, а всех пассажиров авиарейсов из Китая будут просить сообщать о плохом самочувствии.

"Подтверждено распространения вируса на материковом Китае 29 из 31 провинций, муниципалитетов и автономных регионов", - указано в сообщении.

Напомним, первый случай распространения коронавируса в Японии зарегистрировали 16 января.

Также напомним, количество погибших в результате коронавируса возросло до 26.