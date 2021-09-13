В Японії ефективність вакцини від Pfizer оцінили в 85-96%

Деталі

Відзначається, що група дослідників Кіотського університету минулого літа провела дослідження, в ході якого проаналізувала дані більше 10 тис. інфікованих місцевих жителів. Переважна більшість інфікованих виявилися нещепленими, що дозволило японським фахівцям розрахувати ефективність препарату. Серед чоловіків у віці від 20 до 60 років ефективність вакцини від Pfizer виявилася на рівні 89,6-93,4%, серед чоловіків старше 60 — на рівні 94,7-96,9%. Серед жінок у віці від 20 до 60 років препарат показав ефективність в 85,4% −91,8%, а серед жінок старше 60 — 92,6-96,1%.

Доповнення

Японські фахівці підкреслили, що дослідження проводилося в період потужного поширення в країні штаму “дельта”, і припустили, що вакцина має досить високу ефективність і проти цього більш заразного варіанту.

До теперішнього часу принаймні 50% жителів Японії були щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу. В Японії застосовуються вакцини британсько-шведської фірми AstraZeneca, американо-німецького консорціуму компаній Pfizer і BioNTech, а також американської компанії Moderna.

Нагадаємо

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.