В Японии эффективность вакцины от Pfizer оценили в 85-96%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Специалисты Киотского университета установили, что эффективность вакцины от Pfizer составляет 85-96%. Об этом в понедельник сообщил японский телеканал NHK, передает УНН.
Детали
Отмечается, что группа исследователей Киотского университета прошлым летом провела исследование, в ходе которого проанализировала данные более 10 тыс. инфицированных местных жителей. Подавляющее большинство инфицированных оказались непривитыми, что позволило японским специалистам рассчитать эффективность препарата. Среди мужчин в возрасте от 20 до 60 лет эффективность вакцины от Pfizer оказалась на уровне 89,6-93,4%, среди мужчин старше 60 — на уровне 94,7-96,9%. Среди женщин в возрасте от 20 до 60 лет препарат показал эффективность в 85,4% −91,8%, а среди женщин старше 60 — 92,6-96,1%.
Дополнение
Японские специалисты подчеркнули, что исследование проводилось в период мощного распространения в стране штамма “дельта”, и предположили, что вакцина имеет достаточно высокую эффективность и против более заразного варианта.
К настоящему времени по крайней мере 50% жителей Японии были привиты двумя дозами вакцины от коронавируса. В Японии применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca, американо-немецкого консорциума компаний Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna.
Напомним
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.