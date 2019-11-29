В Ужгороді розслідують побиття поліцейськими чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Ужгороді правоохоронці встановлюють обставини конфлікту між двома поліцейськими та місцевим жителем, в ході якого чоловік отримав тілесні ушкодження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Закарпатській області.
"Керівництво Головного управління Нацполіції Закарпатської області ініціювало перевірку за фактом імовірного конфлікту між двома працівниками поліції та ужгородцем. До встановлення обставин події залучено працівників інспекції з особового складу ГУНП та Департаменту внутрішньої безпеки", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 29 листопада, у місцевих засобах масової інформації було оприлюднено публікації щодо побиття працівниками поліції велосипедиста на вул.Одеській в Ужгороді.
Керівництво поліції відреагувало на повідомлення та ініціювало ретельну перевірку інформації. На даний момент встановлено , що близько опівночі до приймального відділення міської лікарні звернувся 32-річний ужгородець. Проте від надання допомоги та госпіталізації чоловік відмовився. Заяви до поліції щодо спричинення йому тілесних ушкоджень також не надходило. Особи поліцейських, які причетні до інциденту, встановлено.
Правоохоронці з‘ясовують усі обставини можливого інциденту та водночас звертаються до очевидців з проханням надати свідчення та відеодокази причетності до правопорушення поліцейських.
Нагадаємо, в Одесі поліцейських підозрюють у незаконному затриманні та побитті підозрюваного.