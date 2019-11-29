В Одесі поліцейських підозрюють у незаконному затриманні та побитті підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Трьох поліцейських Головного управління національної поліції в Одеській області підозрюють у перевищені службових повноважень. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень та незаконному затриманні підозрюваного трьом оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Київського відділу поліції в місті Одесі Головного управління національної поліції в Одеській області", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, правоохоронці безпідставно застосували силу, кайданки та здійснили незаконний привід учасника кримінального провадження до відділення поліції. У службовому кабінеті підозрювані почали наносити потерпілому удари руками та ногами по голові та тулубу, чим спричинили йому тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Поліцейським інкримінують перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо вони супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України), а також завідомо незаконне затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою (ч. 1 ст. 371 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, у Дніпрі чотирьох поліцейських обвинувачують у катуванні людей.