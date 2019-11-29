В Одессе полицейских подозревают в незаконном задержании и избиении подозреваемого

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и незаконном задержании подозреваемого трем оперуполномоченным отдела криминальной полиции Киевского отдела полиции в городе Одессе Главного управления национальной полиции в Одесской области", - говорится в сообщении.

По данным следствия, правоохранители безосновательно применили силу, наручники и провели незаконный привод участника уголовного производства в отделение полиции. В служебном кабинете подозреваемые начали наносить потерпевшему удары руками и ногами по голове и туловищу, причинив ему телесные повреждения средней тяжести.

Полицейским инкриминируют превышение полномочий сотрудником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), а также заведомо незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей (ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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