В Ужгороде расследуют избиение полицейскими мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Ужгороде правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта между двумя полицейскими и местным жителем, в ходе которого мужчина получил телесные повреждения. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.
"Руководство Главного управления Нацполиции Закарпатской области инициировало проверку по факту возможного конфликта между двумя работниками полиции и ужгородцем. К установлению обстоятельств происшествия привлечены сотрудники инспекции по личному составу ГУНП и Департамента внутренней безопасности", - говорится в сообщении.
Сегодня, 29 ноября, в местных средствах массовой информации были обнародованы публикации об избиении сотрудниками полиции велосипедиста на ул.Одесской в Ужгороде.
Руководство полиции отреагировало на сообщение и инициировало тщательную проверку информации. На данный момент установлено, что около полуночи в приемное отделение городской больницы обратился 32-летний житель Ужгорода. Однако от оказания помощи и госпитализации мужчина отказался. Заявления в полицию относительно причинения ему телесных повреждений также не поступало. Особы полицейских, причастных к инциденту, установлены.
Правоохранители выясняют все обстоятельства возможного инцидента и одновременно обращаются к очевидцам с просьбой дать показания и видеодоказательства причастности к правонарушению полицейских.
Напомним, в Одессе полицейских подозревают в незаконном задержании и избиении подозреваемого.