В Ужгороді розквітли понад 20 тисяч тюльпанів
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Ужгороді розквітли понад 20 тисяч тюльпанів, висаджених восени 2017 року, повідомляє кореспондент УНН.
На вулицях, площах й у скверах міста зараз квітнуть близько десяти сортів тюльпанів: жовті, білі, рожеві, бузкові, червоні, жовтогарячі, смугасті тощо.
"Вартість однієї цибулини – від 5 до 8 гривень, залежно від сорту", – зазначають у прес-службі міськради.
Минулого року на міських клумбах нараховувалося близько 8 тисяч тюльпанів. Це те, що лишилося після посадки 2016 року. На жаль, значну кількість квітів з квітників поцупили. Відтак, восени минулого року клумби оновили двома десятками тисяч ранніх весняних квітів, які розквітли вперше.
Як раніше повідомляв УНН, в Ужгороді почав квітнути понцирус трьохлистячковий, або дикий лимон.