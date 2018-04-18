В Ужгороде расцвели более 20 тыс. тюльпанов
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Ужгороде расцвели более 20 тыс. тюльпанов, высаженных осенью 2017 года, сообщает корреспондент УНН.
На улицах, площадях и в скверах города сейчас цветут около десяти сортов тюльпанов: желтые, белые, розовые, сиреневые, красные, оранжевые, полосатые и тому подобное.
"Стоимость одной луковицы – от 5 до 8 гривен, в зависимости от сорта", – отмечают в пресс-службе горсовета.
В прошлом году на городских клумбах насчитывалось около 8 тыс. тюльпанов. Это то, что осталось после посадки 2016 года. К сожалению, значительное количество цветов с цветников украли. Следовательно, осенью прошлого года клумбы обновили двумя десятками тысяч ранних весенних цветов, которые расцвели впервые.
Как ранее сообщал УНН, в Ужгороде начал цвести понцирус трехлисточковый, или дикий лимон.