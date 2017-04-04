В Ужгороді масово розквітли магнолії
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 4 квітня. УНН. Кілька видів магнолії розквітли в Ужгороді, передає кореспондент УНН.
Цю рослину можна зустріти як у паркових зонах міста, так і у приватних садибах ужгородців.
Наразі білі та рожеві квіти з′явилися на магноліях Кобус, Суланжа, Сюзан та Лебнера. У центральній частині міста ці дерева ростуть на площі Народній біля будівлі Закарпатської ОДА, на вулицях Небесної Сотні, Духновича, Набережній Незалежності тощо.
Ще більше різновидів магнолії можна зустріти в Ужгородському ботанічному саду. Згодом там розквітнуть обернено-яйцевидна, огіркова та великоквіткова магнолії.
Розлогі дерева магнолій із великими квітами цвістимуть в обласному центрі Закарпаття ще близько двох тижнів. А за кілька днів розквітнуть візитівки краю — ужгородські сакури, на яких вже розпустилися перші суцвіття.