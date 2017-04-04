В Ужгороде массово расцвели магнолии

Это растение можно встретить как в парковых зонах города, так и в частных усадьбах ужгородцев.

Сейчас белые и розовые цветы появились на магнолиях Кобус, Суланжа, Сюзан и Лебнера. В центральной части города эти деревья растут на площади Народной у здания Закарпатской ОГА, на улицах Небесной Сотни, Духновича, Набережной Независимости и тому подобное.

Еще больше разновидностей магнолии можно встретить в Ужгородском ботаническом саду. Впоследствии там расцветут обратно-яйцевидные, огуречная и крупноцветковая магнолии.

Крупные деревья магнолий с большими цветами будут цвести в областном центре Закарпатья еще около двух недель. А через несколько дней расцветут визитки края — ужгородские сакуры, на которых уже распустились первые соцветия.

Первые магнолии в Ужгороде расцвели в конце марта.