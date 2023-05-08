В Узбекистані відбудуться дострокові президентські вибори. Шавкат Мірзійоєв підписав указ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В Узбекистані 9 липня відбудуться дострокові президентські вибори. Про підписання відповідного указу оголосив чинний президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, пише УНН.
Мотивуючи таке рішення, Мірзійоєв заявив, що йому потрібен новий мандат для подальшого проведення реформ.
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«У нинішній ситуації, коли у світі та в нашому регіоні переважають гострі та складні процеси, виявлення правильного та ефективного шляху розвитку стає найнагальнішим та найнагальнішим питанням».
Додатково
Шавкат Мірзійоєв став президентом на достроковим виборах у 2016 році після смерті попереднього лідера Узбекистану Іслама Карімова. Переобрався на цю посаду у 2021 році.
Згідно нещодавньої конституційної реформи, перший та другий строки Мірзійоєва обнуляються, тож він матиме змогу брати участь у дострокових виборах. Строк президентських повноважень продовжено з п’яти до семи років.
Нагадаємо
У Габоні перед виборами, навпаки, скоротили президентський термін з семи до п'яти років.