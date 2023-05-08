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В Узбекистане состоятся досрочные президентские выборы. Шавкат Мирзиёев подписал указ

Киев • УНН

 • 874226 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Узбекистане 9 июля состоятся досрочные президентские выборы. О подписании соответствующего указа объявил действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, пишет УНН.

Мотивируя такое решение, Мирзиёев заявил, что ему нужен новый мандат для дальнейшего проведения реформ.

Цитата

«В нынешней ситуации, когда в мире и в нашем регионе преобладают острые и сложные процессы, выявление правильного и эффективного пути развития становится самым насущным и неотложным вопросом».

Дополнительно

Шавкат Мирзиёев стал президентом на досрочных выборах в 2016 году после смерти предыдущего лидера Узбекистана Ислама Каримова. Переизбрался на эту должность в 2021 году.

Согласно недавней конституционной реформе, первый и второй сроки Мирзиёева обнуляются, поэтому он сможет участвовать в досрочных выборах. Срок президентских полномочий продлен с пяти до семи лет.

Напомним

В Габоне перед выборами, наоборот, сократили президентский срок с семи до пяти лет.

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