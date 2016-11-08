В уряді збираються збільшити видатки на щомісячну допомогу переселенцям
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Урядовий комітет з питань соцполітики та гуманітарного розвитку схвалив проект розпорядження, яким передбачається збільшення видатків для надання щомісячної адресної допомоги переселенцям. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні на засіданні урядового комітету з питань соцполітики та гуманітарного розвитку схвалили проект розпорядження, яким передбачається збільшення видатків для надання щомісячної адресної допомоги переселенцям", - повідомив П.Розенко.
З його слів, за рахунок перерозподілу деяких видатків держбюджету на 2016 рік, передбачених Мінсоцполітики, буде збільшене фінансування за програмою "Надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг" на 479 253,8 тис. грн.
"Також, проект розпорядження передбачає збільшення видатків за програмою "Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною" на суму 8 448,8 тис грн", - додав віце-прем'єр.