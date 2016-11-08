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В правительстве собираются увеличить расходы на ежемесячное пособие переселенцам

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Правительственный комитет по вопросам соцполитики и гуманитарного развития одобрил проект распоряжения, которым предусматривается увеличение расходов для предоставления ежемесячной адресной помощи переселенцам. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня на заседании правительственного комитета по вопросам соцполитики и гуманитарного развития одобрили проект распоряжения, которым предусматривается увеличение расходов для предоставления ежемесячной адресной помощи переселенцам", - сообщил П.Розенко.

По его словам, за счет перераспределения некоторых расходов госбюджета на 2016 год, предусмотренных Минсоцполитики, будет увеличено финансирование по программе "Предоставление ежемесячной адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины и районов проведения АТО, для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг" на 479 253,8 тыс. грн.

"Также, проект распоряжения предусматривает увеличение расходов по программе "Ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальная помощь лицам, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной "на сумму 8 448,8 тыс грн", - добавил вице- премьер.

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