В правительстве собираются увеличить расходы на ежемесячное пособие переселенцам

"Сегодня на заседании правительственного комитета по вопросам соцполитики и гуманитарного развития одобрили проект распоряжения, которым предусматривается увеличение расходов для предоставления ежемесячной адресной помощи переселенцам", - сообщил П.Розенко.

По его словам, за счет перераспределения некоторых расходов госбюджета на 2016 год, предусмотренных Минсоцполитики, будет увеличено финансирование по программе "Предоставление ежемесячной адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины и районов проведения АТО, для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг" на 479 253,8 тыс. грн.

"Также, проект распоряжения предусматривает увеличение расходов по программе "Ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальная помощь лицам, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной "на сумму 8 448,8 тыс грн", - добавил вице- премьер.