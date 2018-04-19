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В уряді розповіли, з чого почнуть Велику кільцеву дорогу навколо Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Створена робоча група щодо питань будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги (ВКАД) навколо Києва за участю представників профільних відомств і місцевої влади. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе за підсумками профільної наради, передає УНН з посиланням на прес-службу урядовця. 

В уряді розповіли, з чого почнуть Велику кільцеву дорогу навколо Києва

"Створена відповідна робоча група, яка буде активно займатися розв’язанням проблемних і нагальних питань проектування та будівництва Великої кільцевої дороги. До її складу увійшли представники Мінінфраструктури, Мінрегіону, Укравтодору, КМДА, КОДА та інші", - сказав він.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк відзначив, що наразі першочерговими питаннями є фінансування, стадія готовності проекту та ситуація з документацією щодо землевідводу. "Розглядається 3 варіанти фінансування будівництва Великої кільцевої автодороги навколо Києва: за рахунок держбюджету, залучення міжнародних інвесторів або на умовах концесії", - зазначив Лавренюк.

Також для успішної реалізації проекту необхідно внести зміни до раніше прийнятих рішень на державному та регіональному рівні, провести інвентаризацію земельних ділянок і майна у зоні ВКАД, визначити та забезпечити фінансування проектів за чергами.

Планується, що першою чергою будівництва ВКАД стане ділянка від автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп до автомобільної дороги М-05 Київ-Одеса, протяжність якої 35,2 км. Орієнтовна вартість будівництва цієї ділянки дороги становить 400 млн у.о., запланована реалізація протягом 2018-2021 років. Наразі готовність проектної документації на будівництво цієї першої черги дороги складає 96%, додали у прес-службі урядовця.

Нагадаємо, в уряді назвали основні проблеми будівництва Великої кільцевої дороги у Києві.

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