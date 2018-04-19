В правительстве рассказали, с чего начнут Большую кольцевую дорогу вокруг Киева

"Создана соответствующая рабочая группа, которая будет активно заниматься решением проблемных и актуальных вопросов проектирования и строительства Большой кольцевой дороги. В ее состав вошли представители Мининфраструктуры, Минрегиона, Укравтодора, КГГА, КОДА и другие", - сказал он.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что сейчас первоочередными вопросами являются финансирование, стадия готовности проекта и ситуация с документацией по землеотводу. "Рассматривается 3 варианта финансирования строительства Большой кольцевой автодороги вокруг Киева: за счет госбюджета, привлечения международных инвесторов или на условиях концессии", - отметил Лавренюк.

Также для успешной реализации проекта необходимо внести изменения в ранее принятые решения на государственном и региональном уровне, провести инвентаризацию земельных участков и имущества в зоне БКАД, определить и обеспечить финансирование проектов по очередям.

Планируется, что первой очередью строительства БКАД станет участок от автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп до автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса, протяженность которой 35,2 км. Ориентировочная стоимость строительства этого участка дороги составляет 400 млн у.е., запланирована реализация в течение 2018-2021 годов. Сейчас готовность проектной документации на строительство этой первой очереди дороги составляет 96%, добавили в пресс-службе чиновника.

Напомним, в правительстве назвали основные проблемы строительства Большой кольцевой дороги в Киеве.