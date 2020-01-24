В уряді пообіцяли звіт щодо виправданості об'єднання міністерств
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В уряді за кілька тижнів планують підготувати звіт щодо реорганізації міністерств. Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання уряду Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"Ми зараз вивчаємо ситуацію з якістю тих рішень, які були прийняті. Я думаю, найближчі тижні можна очікувати на результати цієї роботи. Ми зараз оцінюємо, яке з цих рішень було виправданим, неправильним, невдалим. Десь щось вдалося об’єднати, і воно добре працює, десь там можливо ще переглянути це рішення. Найближчі тижні, безумовно якісь рішення будуть ухвалені", - сказав Гончарук, відповідаючи на питання, коли в уряді планують завершити реорганізацію міністерств.
Раніше Президент Зеленський натякнув Гончаруку на зміни в уряді і розділення міністерств.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у вересні 2019-го заявляв, що уряд вважає вдалим об’єднання деяких міністерств в одне.