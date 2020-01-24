В правительстве пообещали отчет относительно оправданности объединения министерств
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В правительстве за несколько недель планируют подготовить отчет о реорганизации министерств. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.
"Мы сейчас изучаем ситуацию с качеством тех решений, которые были приняты. Я думаю, ближайшие недели можно ожидать результаты этой работы. Мы сейчас оцениваем, какое из этих решений были оправданными, неправильными, плохими. Где-то удалось объединить, и оно хорошо работает, где-то там возможно еще пересмотреть это решение. Ближайшие недели, безусловно какие-то решения будут приняты", - сказал Гончарук, отвечая на вопрос, когда в правительстве планируют завершить реорганизацию министерств.
Ранее Президент Зеленский намекнул Гончаруку на изменения в правительстве и разделение министерств.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в сентябре 2019-го заявлял, что правительство считает удачным объединение некоторых министерств в одно.