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В правительстве пообещали отчет относительно оправданности объединения министерств

Киев • УНН

 • 11371 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В правительстве за несколько недель планируют подготовить отчет о реорганизации министерств. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

В правительстве пообещали отчет относительно оправданности объединения министерств

"Мы сейчас изучаем ситуацию с качеством тех решений, которые были приняты. Я думаю, ближайшие недели можно ожидать результаты этой работы. Мы сейчас оцениваем, какое из этих решений были оправданными, неправильными, плохими. Где-то удалось объединить, и оно хорошо работает, где-то там возможно еще пересмотреть это решение. Ближайшие недели, безусловно какие-то решения будут приняты", - сказал Гончарук, отвечая на вопрос, когда в правительстве планируют завершить реорганизацию министерств.

Ранее Президент Зеленский намекнул Гончаруку на изменения в правительстве и разделение министерств.

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в сентябре 2019-го заявлял, что правительство считает удачным объединение некоторых министерств в одно.

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