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Гончарук розказав логіку трансформації міністерств

Гончарук розказав логіку трансформації міністерств

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Уряд вважає вдалим об’єднання деяких міністерств в одне. Про це сьогодні під час брифінгу заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.

"Є багато секторів в економіці, які заслуговують на особливу підтримку. Ми вважаємо, що всіма цими справами має займатися Міністерство економічного розвитку. Саме перед ним стоїть задача збільшення темпів зростання економіки. Це була логіка вливання Міністерства агрополітики в Міністерство економіки", - сказав Гончарук.

За його совами другим важливим рішенням було об'єднання Міністерства екології та природних ресурсів та Міністерства енергетики на базі Міністерства екології і природних ресурсів.

"Фактично це Міністерство енергетики приєднується до міністерства, яке відповідало за захист довкілля", - сказав Гончарук.

За його словами цьому ж Міністерству підпорядкують і агентство лісових ресурсів і Державне агентство земельних ресурсів України.

"Ще одна причина полягає в тому, що нам треба об'єднати базу даних по природних ресурсах для створення однієї кадастрової карти", - сказав Гончарук.

За його словами, якщо в Кабміні побачать, що якесь з цих рішень було не дуже вдалим, то проведуть роботу над помилками.

Нагадаємо, питання про бюджетні призначення для об’єднаних міністерств ще не вирішено.

Українські Національні Новини

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