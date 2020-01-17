Зеленський натякнув Гончаруку на зміни в уряді і розділення міністерств

Як повідомили в Офісі, Президент наголосив на важливості зміцнення уряду шляхом проведення кадрових змін.

“У мене немає жодної підстави думати про те, що хтось із них нечесна людина чи вони непрофесійні. Я пам’ятаю, яким чином ви добирали цей уряд, як ми спілкувалися з вами і з ними, як бачили їхню стратегію та їхню команду. Але ми з вами хочемо зміцнення уряду. Тому я вас дуже прошу знайти слабкі місця й замінити тих чи інших керівників міністерств, згідно з їхніми професійними даними”, — сказав Глава держави.

Також Зеленський заявив про необхідність переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади. Зокрема, йдеться про розділення функцій у низці міністерств.

“У нас було об’єднання деяких міністерств. На початку це було правильне рішення, тому що у нас професійний, кадровий голод і невеликий бюджет. Мені здається, час показав, що деякі міністерства повинні бути розділені”, — наголосив він.

Нагадаємо, що уряд України продовжує працювати у штатному режимі до того моменту, поки Президент Володимир Зеленський не ухвалить рішення про те, хто має залишитись в команді.

Також нагадаємо, Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку невідкладних завдань.

Як повідомляв УНН, 17 січня Прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її Президенту України Володимиру Зеленському з правом внесення у Верховну Раду.

Раніше у мережі опублікували запис розмови, ймовірно, Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Останній обговорює економічні питання і зазначає, що він “повний профан”.

Записи були оприлюдненні перед засіданням фракції партії “Слуга народу”, під час якої мали обговорюватися кадрові питання та, зокрема, “захмарні” зарплати окремих міністрів та їхніх заступників. Гончарук на засідання фракції не прийшов. За неофіційною інформацією, він поїхав до Офісу Президента. Після чого з’явилася інформація, що Прем’єр написав заяву про відставку з посади, однак, цю інформацію спростували у пресслужбі Кабміну.

Також нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук через більш ніж півдоби після появи перших “зливів” з аудіозаписами нарад членів уряду та представників НБУ відреагував на їхню появу та заявив, що і надалі працюватиме над тим, щоб “кожен українець відчув реальні зміни”.