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В уряді Британії набирає обертів скандал, пов'язаний з домаганнями

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Скандал в зв'язку з сексуальними домаганнями, який сколихнув політичні кола Великої Британії, посилився після нових повідомлень про неналежну поведінку найближчого соратника прем'єр-міністра країни Терези Мей, передає УНН з посиланням на AFP.

Стосовно де-факто заступника Т.Мей Деміана Гріна ведеться розслідування через його ймовірну неналежну поведінку щодо журналіста, яку він рішуче заперечує.

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Міністр внутрішніх справ Британії Ембер Радд в неділю підтвердила, що в рамках розслідування взята до уваги сьогоднішня інформація в ЗМІ щодо знайдених "вкрай" порнографічних матеріалів на його парламентському комп'ютері в 2008 році. З її слів, в кабінеті міністрів візьмуться за це питання завтра, але поспішати з обвинуваченнями до результатів розслідування не варто.

При цьому Е.Радд заявила, що скандал у зв'язку з сексуальними домаганнями став "переломним моментом", який "вичистив" недоречну поведінку.

Вона заперечувала, що уряд меншості прем'єр-міністра Терези Мей опинився під ризиком, після того як Майкл Феллон пішов з посади міністра оборони цього тижня, а стосовно ще двох міністрів ведеться розслідування щодо неправомірних дій.

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М.Феллон оголосив про свою відставку в середу після вибачення за те, що торкнувся коліна журналістки в 2002 році.

Е.Радд сказала, що кінцевим результатом цих заяв було "очищення Вестмінстера від такої поведінки".

"І я думаю, що після цього Вестмінстер, включаючи уряд, буде кращим", - додала вона.
Прем'єр-міністр країни в понеділок повинна зустрітися з іншими лідерами партії для обговорення нової парламентської системи скарг на тлі хвилі звинувачень, багато з яких пов'язані з депутатами і молодшими помічниками та журналістами.

У п'ятницю вона оголосила про новий кодекс поведінки своєї Консервативної партії, відповідно до якого щодо трьох депутатів повинні початися розслідування.

Повноваження ще одного депутата-консерватора були призупинені в п'ятницю, а опозиційна лейбористська партія також призупинила повноваження одного зі своїх законодавців.

Шотландський міністр пішов у відставку в суботу після того, як зізнався в своїй поведінці, яка "можливо, для інших була незручною", в той час як уельський міністр був звільнений в п'ятницю після звинувачень в його особистій поведінці.

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