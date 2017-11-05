В правительстве Великобритании набирает оборотов скандал в связи с домогательствами

В отношении де-факто заместителя Т.Мэй Дэмиана Грина ведется расследование относительно его предполагаемого неподобающего поведения в отношении журналиста, которое он решительно отрицает.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд в воскресенье подтвердила, что в рамках расследования взята во внимание сегодняшняя информация в СМИ относительно найденых "крайне" порнографических материалов на его парламентском компьютере в 2008 году. С ее слов, в кабинете министров займутся этим вопросом завтра, но спешить с обвинениями до результатов расследования не стоит.

При этом Э.Радд заявила, что скандал в связи с сексуальными домогательствами стал "переломным моментом", который "вычистил" неуместное поведение.

Она отрицала, что правительство меньшинства премьер-министра Терезы Мэй подверглось риску, после того как Майкл Фэллон ушел с поста министра обороны на этой неделе, а в отношении еще двух министров ведется расследование относительно неправомерных действий. М.Фэллон объявил о своей отставке в среду после извинения за то, что коснулся журналистского колена в 2002 году.

Э.Радд сказала, что конечным результатом этих заявлений было "очищение Вестминстера от такого поведения".

"И я думаю, что после этого Вестминстер, включая правительство, будет лучше", - добавила она.

Премьер-министр страны в понедельник должна встретиться с другими лидерами партии для обсуждения новой парламентской системы жалоб на фоне волны обвинений, многие из которых связаны с депутатами и младшими сотрудниками или журналистами.

В пятницу она объявила о новом кодексе поведения своей Консервативной партии, в соответствии с которым в отношении троих депутатов должны начаться расследования.

Полномочия еще одного депутата-консерватора были приостановлены в пятницу, а оппозиционная лейбористская партия также приостановила полномочие одного из своих законодателей.

Шотландский министр ушел в отставку в субботу после того, как признался в своем поведении, которое "возможно, для других было неудобными", в то время как уэльский министр был уволен в пятницу после обвинений в его личном поведении.