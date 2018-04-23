В УПЦ МП відповіли на заяву Вселенського Патріархату про окрему церкву
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Представник Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) протоієрей Микола Данилевич прокоментував заяву Вселенського патріархату про прийняття до розгляду пропозиції України про створення на її території незалежної від РПЦ церкви, повідомляє УНН з посиланням на персональну Facebook-сторінку Данилевича.
“На офіційному сайті Константинопольського Патріархату з’явилася інформація про те, що вони прийняли до розгляду питання про автокефалію Україні”, — повідомив Данилевич.
У заяві, як зазначив протоієрей, йдеться, що Вселенський Патріархат несе “відповідальність за всеправославну єдність” і буде обговорювати це питання з іншими православними церквами. “Це означає, що Константинопольський патріархат, який є відповідальним за загальноправославну єдність, не зробить нічого такого, що б цій єдності завадило”, — пояснив він.
Як повідомляв УНН, УПЦ КП вважає, що комюніке Вселенського Патріархату є “позитивним сигналом”.