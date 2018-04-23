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В УПЦ МП ответили на заявление Вселенского Патриархата о отдельную церкви

Киев • УНН

 • 22011 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич прокомментировал заявление Вселенского патриархата о принятии к рассмотрению предложения Украины о создании на ее территории независимого от РПЦ церкви, сообщает УНН со ссылкой на персональную Facebook-страницу Данилевича.

В УПЦ МП ответили на заявление Вселенского Патриархата о отдельную церкви

“На официальном сайте Константинопольского Патриархата появилась информация о том, что они приняли к рассмотрению вопрос об автокефалии Украине”, — сообщил Данилевич.

В заявлении, как отметил протоиерей, говорится, что Вселенский Патриархат несет “ответственность за всеправославное единство” и будет обсуждать этот вопрос с другими православными церквями. “Это означает, что Константинопольский патриархат, который является ответственным за общеправославное единство, не окажет ничего такого, что бы этому единству помешало”, — пояснил он.

Как сообщал УНН, УПЦ КП считает, что коммюнике Вселенского Патриархата является “позитивным сигналом”.

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