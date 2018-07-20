В "Укрзалізниці" розповіли, як використають локомотиви від General Electric
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Локомотиви, які отримає "Укрзалізниця" в рамках співпраці з General Electric, поставлять на найбільш вантажозавантажені ділянки. Про це на брифінгу повідомив директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики ПАТ "Укрзалізниця" Антон Саболевський, передає кореспондент УНН.
"Цього року очікуємо на 30 локомотивів в рамках співпраці з General Electric. Поставимо їх найбільш вантажо-проблемні ділянки - по руді, по зерну, тому що це забезпечення експортного потенціалу нашої країни та притоку валютної виручки в країну", - розповів Саболевський.
Як повідомляв УНН, один тепловоз General Electric буде коштуватиме Україні приблизно 3,5 млн доларів.
23 лютого 2018 року ПАТ “Укрзалізниця” та американська компанія General Electric уклали угоду про виробництво та модернізацію локомотивів на 1 млрд дол.