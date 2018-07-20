В "Укрзализныце" рассказали, как используют локомотивы от General Electric

"В этом году ожидаем 30 локомотивов в рамках сотрудничества с General Electric. Поставим их наиболее грузо-проблемные участки - по руде, по зерну, так как это обеспечение экспортного потенциала нашей страны и приток валютной выручки в страну", - рассказал Саболевський.



Как сообщал УНН, один тепловоз General Electric будет стоить Украине примерно 3,5 млн долларов.



23 февраля 2018 ПАО "Укрзализныця" и американская компания General Electric заключили соглашение о производстве и модернизации локомотивов на 1 млрд долл.