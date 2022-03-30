В "Укрзалізниці" оприлюднили графік евакуаційних рейсів на 30 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. "Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 30 березня, включаючи міжнародні рейси. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".
Евакуаційні поїзди на 30 березня
Краматорськ:
13:00 - №278/277 Краматорськ - Львів;
16:00 - №280/279 Краматорськ - Львів.
Інші:
14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова
16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 30 березня
Польща:
07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*
08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11:25) - Пшемисль*
10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
17:02 - 814/813 Львів - Хелм
18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*
19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
* квитки у продажу
Словаччина:
11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице *(прибуття 13:49)
16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)
* квитки у продажу
Угорщина:
Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*
* квитки у продажу
Чехія:
12:00 №911 Мостиська 1 - Богумін
Румунія:
23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія:
14:07 №749/750 Київ - Львів (21:00) - Відень.