В укритті коледжу у Львові впав і здетонував вогнегасник: четверо учениць у лікарні
Київ • УНН
Під час повітряної тривоги у коледжі Львова впав і здетонував вогнегасник. Четверо 15-річних дівчат отримали отруєння вуглекислим газом і були доставлені до лікарні у стані середньої важкості.
В укритті коледжу у Львові під час сьогоднішньої повітряної тривоги впав і здетонував вогнегасник, четверо учениць потрапили до лікарні, повідомили у Львівській міськраді у вівторок, пише УНН.
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"У Львівському професійному коледжі моделювання і ресторанної справи сталася надзвичайна ситуація – впав і здетонував вогнегасник. Через це четверо дівчат потрапили до лікарні. Ситуація трапилася сьогодні під час повітряної тривоги, коли учні перебували в укритті", - повідомили у міськраді.
"Вогнегасник пусковою частиною впав донизу, що спричинило випуск вуглекислого газу. Через концентрацію випарів дівчата, які перебували найближче до вогнегасника, вчаділи. За яких обставин вогнегасник опинився на землі, поки що невідомо", - розповів керівник відділу професійної освіти Львівської міської ради Богдан Іванусь.
Відразу після цього працівники закладу, як вказано, евакуювали учнів з укриття і перевели в інші, безпечні, приміщення. На місці працюють рятувальники.
"Чотирьох 15-річних дівчат, які постраждали внаслідок вибуху, оперативно доправили до лікарні Святого Миколая. Усі пацієнтки – у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу. З ученицями в лікарні є працівники коледжу", - повідомили у міськраді.
На Львівщині після повітряної тривоги спокійно - ОВА17.09.24, 13:23 • 24854 перегляди