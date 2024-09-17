На Львівщині після повітряної тривоги спокійно - ОВА
Київ • УНН
Голова Львівської ОВА повідомив про спокійну ситуацію після відбою повітряної тривоги. Тривога була пов'язана з можливою бойовою роботою по невстановленій повітряній цілі у Львівській та Івано-Франківській областях.
У Львівській області після повітряної тривоги спокійно, повідомив у вівторок голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
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"У Львівській області спокійно", - написав Козицький у Telegram.
На Львівщині та Івано-Франківщині наразі оголошено відбій повітряної тривоги. За даними Повітряних сил ЗСУ, повітряна тривога у Львівській та Івано-Франківській областях була пов'язана із "можливою бойовою роботою по невстановленій повітряній цілі".
При цьому раніше Козицький повідомляв про загрозу БПЛА.
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