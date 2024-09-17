Во Львовской области после воздушной тревоги спокойно - ОВА

Во Львовской области после воздушной тревоги спокойно, сообщил во вторник глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

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"Во Львовской области спокойно", - написал Козицкий в Telegram.

На Львовщине и Ивано-Франковщине сейчас объявлен отбой воздушной тревоги. По данным Воздушных сил ВСУ, воздушная тревога во Львовской и Ивано-Франковской областях была связана с "возможной боевой работой по неустановленной воздушной цели".

При этом ранее Козицкий сообщал об угрозе БПЛА.

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