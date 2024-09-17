Во Львовской области после воздушной тревоги спокойно - ОВА
Киев • УНН
Председатель Львовской ОВА сообщил о спокойной ситуации после отбоя воздушной тревоги. Тревога была связана с возможной боевой работой по неустановленной воздушной цели во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Во Львовской области после воздушной тревоги спокойно, сообщил во вторник глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.
Детали
"Во Львовской области спокойно", - написал Козицкий в Telegram.
На Львовщине и Ивано-Франковщине сейчас объявлен отбой воздушной тревоги. По данным Воздушных сил ВСУ, воздушная тревога во Львовской и Ивано-Франковской областях была связана с "возможной боевой работой по неустановленной воздушной цели".
При этом ранее Козицкий сообщал об угрозе БПЛА.
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