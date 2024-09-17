В укрытии колледжа во Львове упал и сдетонировал огнетушитель: четверо учениц в больнице

В укрытии колледжа во Львове во время сегодняшней воздушной тревоги упал и сдетонировал огнетушитель, четверо учениц попали в больницу, сообщили во Львовском горсовете во вторник, пишет УНН.

Детали

"Во Львовском профессиональном колледже моделирования и ресторанного дела произошла чрезвычайная ситуация - упал и сдетонировал огнетушитель. Из-за этого четверо девушек попали в больницу. Ситуация случилась сегодня во время воздушной тревоги, когда ученики находились в укрытии", - сообщили в горсовете.

"Огнетушитель пусковой частью упал вниз, что повлекло выпуск углекислого газа. Из-за концентрации испарений девушки, которые находились ближе всего к огнетушителю, потеряли сознание. При каких обстоятельствах огнетушитель оказался на земле, пока неизвестно", - рассказал руководитель отдела профессионального образования Львовского городского совета Богдан Иванусь.

Сразу после этого работники заведения, как указано, эвакуировали учеников из укрытия и перевели в другие, безопасные, помещения. На месте работают спасатели.

"Четырех 15-летних девушек, пострадавших в результате взрыва, оперативно доставили в больницу Святого Николая. Все пациентки - в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. С ученицами в больнице есть работники колледжа", - сообщили в горсовете.

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