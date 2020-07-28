В Укргідрометцентрі розповіли, чи можуть паводки у Західній Україні стати тенденцією

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. З одного боку паводки у Західній Україні не можуть стати тенденцією, але внаслідок зміни клімату може збільшуватися частота природних стихійних лих. Так, одноразові випадки випадіння дуже сильних дощів будуть збільшуватися. Про це в інтерв’ю УНН розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

Відповідаючи на питання, з чим пов’язані рекордні паводки у Західній Україні та чи може це стати тенденцією, Кульбіда зазначив, що: “Я би не називав цьогорічні паводки рекордними”.

“Найбільш руйнівні історичні паводки були на Закарпатті у 1998 і 2001 роках, на Прикарпатті у 2008 і 2010 роках. Цьогорічні процеси, які проходили у цьому році, вони не досягли тих критеріїв. Тобто ситуація могла бути набагато гіршою, але у певних регіонах були великі проблеми і залишаються досі. За рахунок великої кількості опадів в тих низько розташованих місцях, куди стікає велика кількість води, то, звичайно, вони створюють місцевий схиловий стік, це не річкові паводки, що призводять до накопичення води у низько розташованих місцях, затоплення будинків, сільсьгосп угідь”, — зазначив він.

За його словами, з річками це, навіть, менш пов’язано, але також від підвищення рівня води у річках в цьому році були достатньо складні проблеми.

“Тенденцією це стати не може з одного боку, а з іншого боку - ми повинні розуміти, що внаслідок зміни клімату, одним з наслідків зміни клімату є збільшення частоти природних стихійних лих, і якщо вони будуть збільшуватися кожного десятиліття хоча би на 10%, то це буде говорити про те, що це буде повторюватися. Одноразові випадки випадіння дуже сильних дощів, вони є, були і будуть ще більше і частіше”, — додав директор Українського гідрометеорологічного ценру.

Нагадаємо, негода на заході України, за оцінками Мінінфраструктури, завдала збитків на 234 млн грн для інфраструктури.

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