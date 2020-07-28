В Укргидрометцентре рассказали, могут ли паводки в Западной Украине стать тенденцией

Отвечая на вопрос, с чем связаны рекордные паводки в Западной Украине и может ли это стать тенденцией, Кульбида отметил, что: "Я бы не называл нынешние паводки рекордными".

"Наиболее разрушительные исторические паводки были на Закарпатье в 1998 и 2001 годах, на Прикарпатье в 2008 и 2010 годах. Нынешние процессы, которые проходили в этом году, они не достигли тех критериев. То есть ситуация могла быть намного хуже, но в определенных регионах были большие проблемы и остаются до сих пор. За счет большого количества осадков в тех низко расположенных местах, куда стекает большое количество воды, то, конечно, они создают местный склоновый сток, это не речные паводки, приводящие к накоплению воды в низко расположенных местах, затоплению домов, сильсьгосп угодий", - отметил он.

По его словам, с реками это даже менее связано, но также от повышения уровня воды в реках в этом году были достаточно сложные проблемы.

"Тенденцией это стать не может с одной стороны, а с другой стороны - мы должны понимать, что в результате изменения климата, одним из последствий изменения климата является увеличение частоты стихийных бедствий, и если они будут увеличиваться каждое десятилетие хотя бы на 10%, то это будет говорить о том, что это будет повторяться. Одноразовые случаи выпадения очень сильных дождей, они есть, были и будут еще больше и чаще", - добавил директор Украинского гидрометеорологического ценра.

Напомним, непогода на западе Украины, по оценкам Мининфраструктуры, нанесла ущерб на 234 млн грн для инфраструктуры.