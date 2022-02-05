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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Україну їде глава МЗС Німеччини Бербок: що у програмі візиту

В Україну їде глава МЗС Німеччини Бербок: що у програмі візиту

Київ • УНН

 • 21017 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 7-8 лютого здійснить другий візит до України на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть координація зусиль в рамках Нормандського формату, втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки, активізація діалогу щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною.

Під час візиту глава МЗС Німеччини також планує відвідати лінію розмежування на Донбасі, аби ознайомитися із актуальною безпековою ситуацією в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

7 лютого о 17.10 год. Дмитро Кулеба та Анналена Бербок проведуть спільну пресконференцію в онлайн форматі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голови МЗС Франції та ФРН через тиждень відвідають Україну на тлі російської загрози

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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