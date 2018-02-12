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В Україну стали завозити більше алкоголю

В Україну стали завозити більше алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У 2017 році, у порівнянні з попереднім роком, імпорт алкогольної продукції в Україну зріс на 12% у натуральному вираженні. Про це повідомляє прес-служба Економічного дискусійного клубу, передає УНН.

"Досить відчутно прискорився у 2017 році імпорт алкогольної продукції (+12% у натуральному виразі)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що митна вартість алкогольної продукції за рік зросла на 14%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україну на світовій виставці алкоголю представлять Medoff та MERNAYA

Зазначимо, що вітчизняне виробництво алкоголю тим часом скорочується. Легальні виробники не витримують конкуренції із тіньовим ринком.

За різними оцінками експертів, частка "сірого" алкоголю сьогодні в країні перевищує 60%.

Причина такої тенденції у завеликих акцизах та низьких доходах населення, коментують фахівці.

Додамо, що бюджет країни через нелегальне виробництво алкогольних напоїв щорічно втрачає близько 9-10 млрд грн

“Інвестиційний клімат (України - ред.) потребує покращення, зокрема з точки зору тієї ж податкової політики (стосовно алкогольної продукції - ред.). Разом з тим, при виваженій державній позиції, легальний алкоголь може приносити державі додатково мільярди гривень в бюджет щороку. Ця галузь здатна забезпечити роботою тисячі українців.

Більше того, здатна конкурувати і на міжнародних ринках. До того ж, український ринок є привабливим і з точки зору наявності якісних виробничих потужностей, які сьогодні у порівнянні з виробничими майданчиками Європи ні в чому не гірші”, - зазначила генеральний директор компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна, коментуючи особливості податкового навантаження на вітчизняних виробників алкоголю.

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