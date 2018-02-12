В Україну стали завозити більше алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У 2017 році, у порівнянні з попереднім роком, імпорт алкогольної продукції в Україну зріс на 12% у натуральному вираженні. Про це повідомляє прес-служба Економічного дискусійного клубу, передає УНН.
"Досить відчутно прискорився у 2017 році імпорт алкогольної продукції (+12% у натуральному виразі)", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що митна вартість алкогольної продукції за рік зросла на 14%.
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Зазначимо, що вітчизняне виробництво алкоголю тим часом скорочується. Легальні виробники не витримують конкуренції із тіньовим ринком.
За різними оцінками експертів, частка "сірого" алкоголю сьогодні в країні перевищує 60%.
Причина такої тенденції у завеликих акцизах та низьких доходах населення, коментують фахівці.
Додамо, що бюджет країни через нелегальне виробництво алкогольних напоїв щорічно втрачає близько 9-10 млрд грн.
“Інвестиційний клімат (України - ред.) потребує покращення, зокрема з точки зору тієї ж податкової політики (стосовно алкогольної продукції - ред.). Разом з тим, при виваженій державній позиції, легальний алкоголь може приносити державі додатково мільярди гривень в бюджет щороку. Ця галузь здатна забезпечити роботою тисячі українців.
Більше того, здатна конкурувати і на міжнародних ринках. До того ж, український ринок є привабливим і з точки зору наявності якісних виробничих потужностей, які сьогодні у порівнянні з виробничими майданчиками Європи ні в чому не гірші”, - зазначила генеральний директор компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна, коментуючи особливості податкового навантаження на вітчизняних виробників алкоголю.